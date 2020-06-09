САП хоче отримати висновки службового розслідування щодо Холодницького

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернеться до Дисциплінарної комісії Офісу генпрокурора, щоб отримати висновки службового розслідування стосовно очільника відомства Назара Холодницького.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар САП Ольга Постолюк.

"САП готує листи до Дисциплінарної комісії Офісу генпрокурора, щоб отримати матеріали та висновки перевірки", - сказала вона.

Постолюк додала, що у САП дізналися зі ЗМІ про те, що службове розслідування стосовно керівника САП Холодницького виявило низку порушень в його роботі.

Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що службове розслідування стосовно Холодницького виявило факти порушення вимог Кримінального процесуального кодексу, Закону "Про прокуратуру" та Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Читайте також: Офіс генпрокурора виявив порушення в роботі Холодницького

26 травня Венедіктова оприлюднила відеозвернення, в якому заявила про бездіяльність САП і підкреслила, що це вимагає негайного реагування.

За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом і прокурорами САП.

У відповідь прокурори опублікували відкритий лист, в якому зазначили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП, а також спростували заяви генпрокурора щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП в ряді проваджень.

27 травня Венедіктова у відповідь закликала прокурорів САП навести приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках.

Однак у САП заявили, що політичні еліти запустили процеси перепідпорядкування їхньої діяльності певним цілям.