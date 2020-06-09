Зеленський вважає, що на запитання про Бандеру має відповісти час

Президент Володимир Зеленський вважає, що не треба провокувати українське суспільство запитаннями стосовно місця Степана Бандери в історії України, оскільки відповідь на нього має дати час.

Про це глава держави розповів журналістам «Української правди» під час поїздки до Хмельницької області.

«Я так думаю, що всі люди, які захищали незалежність України, – є її синами, є її дійсно героями. У нас від героя до ворога – один крок. Ви ж розумієте ставлення до історії Степана Бандери (на сході країни – ред). Нема однозначності. Не треба, мені здається, провокувати українське суспільство та відповідати на ті запитання, на які повинен відповісти час», - сказав Зеленський.

У відповідь на уточнююче запитання про його особисте ставлення до Бандери Президент зауважив, що його «просто не може бути».

«Слухайте, в мене не може бути ставлення до таких людей, до таких подій за таких часів, про які ми з вами читаємо, але ми там не жили. Не може бути просто особистого ставлення», - переконаний глава держави.

фото: Офіс Президента