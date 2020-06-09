Підозру Стерненку в СБУ не вручили - адвокат

Підозру активісту Сергію Стерненку в СБУ у вівторок, 9 червня, не вручили.

Про це у Facebook написав його адвокат Віталій Коломієць.

“Чудні діла у справі Сергія Стерненка. Прийшли сьогодні під СБУ і поцілували клямку. Попри те, що ми нікого не кликали, але все ж під СБУ зібралося зо три десятки блогерів і журналістів. Дякую вам за небайдужість. Підозру знову не вручили”, - написав Коломієць.

Як повідомлялося, 7 червня Стерненко повідомив, що його викликали на допит до Служби безпеки України для вручення підозри на 9 червня.

Він тоді уточнив, що виклик було отримано за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні. Стерненко зазначив, що підозру йому підготували по ст. 115 — умисне вбивство.

Раніше фанатський рух WBC ультрас "Динамо" оприлюднив заяву про підтримку Стерненка і попередив про мобілізацію через можливе затримання екслідера одеського "Правого сектора".

6 травня оприлюднили свої заяви щодо ситуації навколо можливого ув’язнення Стерненка ще шість фанатських рухів України: ультрас "Волині", запорізького "Металурга" та інші. В цей же день у 9 містах України відбулися акції "Руки геть від Стерненка - маю право на захист".

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на 23-річного Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — також державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка наразі здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

У березні 2020 року ряд правозахисних та громадських організацій закликали правоохоронців неупереджено розслідувати кримінальну справу, порушену за фактом нападу на громадського активіста Сергія Стерненка.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що слідство в будь-якому разі пред'явить підозру активісту.