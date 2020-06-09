Помер відомий волонтер Віталій Панич

Пішов з життя 7 червня відомий волонтер Віталій Панич.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов в Facebook

"Усього 40 років ... Симптоми - висока температура під 39, головний біль, багато днів лежав удома. Робили тести ПЦР, але вони не показали коронавірус. Потрапив в інфекційне відділення, коли стало ясно, що лікування вдома не допомагає, потім його доставили в реанімацію, але врятувати вже було неможливо ", - написав Бутусов.

Він також повідомив, що після смерті в лікарні вкрадені гроші, телефон та документи Віталія - ​​поліція почала розслідування.

За його словами, Панич вів дуже активну волонтерську роботу, багаторазово водночас ризикував життям, в тому числі і зі зброєю в руках.

Бутусов зазначив, що Віталій ніколи не просив допомоги особисто для себе.

"А у нього була сім'я, двоє дітей, він тяжко хворів, була операція на нирках ... І ось згорів. В його останніх постах не було паніки, він був упевнений, що зуміє як завжди подолати все", - підкреслив він.