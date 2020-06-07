Стерненка викликають до СБУ для вручення підозри

Активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликали на допит до Служби безпеки України для вручення підозри.

Про це він написав в Facebook.

"Мені підготували повідомлення про підозру за самозахист.

Вже офіційно. Про це свідчить новий виклик в СБУ, який я сьогодні отримав. У виклику зазначено, що мене як свідка викликають для вручення повідомлення про підозру 9 червня о 10:00", - написав Стерненко.

Він зазначив, що вже надіслав відповідь слідчому, що не зможе з‘явитись на допит з об‘єктивних причин, оскільки виклик отримано за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні.

"За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватись до вручення підозри та залучити захисників. Тому якщо їм потрібно, щоб я з‘явився, нехай викликають на іншу дату, щоб я міг належним чином реалізувати своє право на захист", - наголосив активіст.

Він додав, що підозру йому підготували по ст. 115 — умисне вбивство.

Як повідомлялося, 14 травня активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликають у СБУ на понеділок 18 травня для повідомлення про підозру.

Стерненко уточнив, що слідчий СБУ у виклику не вказує, для участі у яких слідчих і процесуальних діях його викликають.

Раніше фанатський рух WBC ультрас "Динамо" оприлюднив заяву про підтримку Стерненка і попередив про мобілізацію через можливе затримання екслідера одеського "Правого сектора".

6 травня оприлюднили свої заяви щодо ситуації навколо можливого ув’язнення Стерненка ще шість фанатських рухів України: ультрас "Волині", запорізького "Металурга" та інші. В цей же день у 9 містах України пройшли акції "Руки геть від Стерненка - маю право на захист".

Як повідомляв Укрінформ, увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на 23-річного Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — також державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка наразі здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

У березні 2020 року ряд правозахисних та громадських організацій закликали правоохоронців неупереджено розслідувати кримінальну справу, порушену за фактом нападу на громадського активіста Сергія Стерненка.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що слідство в будь-якому разі пред'явить підозру активісту.