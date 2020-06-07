На Банковій прокоментували спілкування Зеленського зі ЗМІ під час велопробігу

Спілкування Президента Володимира Зеленського в День журналіста з представниками вітчизняних ЗМІ у неформальній обстановці було цікавим і продуктивним.

Про це Офіс Президента повідомив у Facebook у неділю, 7 червня.

Спілкування Президента зі ЗМІ під час велопробігу фото: Офіс Президента

"Учора, в День журналіста, Президент Володимир Зеленський провів велопробіг з представниками вітчизняних ЗМІ. Спілкування у неформальній обстановці видалося цікавим і продуктивним", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у привітанні журналістів з професійним святом запевнив, що завжди поважатиме і захищатиме журналістів, хоча за перший рік на посаді "вже сповна відчув" гостроту їхнього пера.

фото: Офіс Президента