Епіфаній провів богослужіння у день Святої Трійці
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Укрінформ
Митрополит Київський і всієї України очолив урочисту Божественну літургію на честь Святої Трійці.
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
"У День Святої Тройці – П’ятидесятницю, 7 червня 2020 року, Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив урочисту Божественну літургію у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі", - йдеться у повідомленні.Богослужіння до Дня Святої Трійці у Свято-Михайлівському кафедральному соборі ПЦУ / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
Зазначається, що предстоятелю ПЦУ співслужили намісник монастиря архієпископ Вишгородський Агапіт, всечесна братія Золотоверхої обителі та запрошене духовенство.
Під час відправи лунала всеукраїнська молитва за припинення пошесті згубної (епідемії). Після літургії, відповідно до традиції, було звершено вечірню з коліновклонними молитвами.
Християни східного обряду 7 червня святкують День Святої Трійці, або П’ятидесятницю.