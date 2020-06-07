Епіфаній провів богослужіння у день Святої Трійці

Митрополит Київський і всієї України очолив урочисту Божественну літургію на честь Святої Трійці.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"У День Святої Тройці – П’ятидесятницю, 7 червня 2020 року, Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив урочисту Божественну літургію у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі", - йдеться у повідомленні.

Богослужіння до Дня Святої Трійці у Свято-Михайлівському кафедральному соборі ПЦУ / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Зазначається, що предстоятелю ПЦУ співслужили намісник монастиря архієпископ Вишгородський Агапіт, всечесна братія Золотоверхої обителі та запрошене духовенство.

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Під час відправи лунала всеукраїнська молитва за припинення пошесті згубної (епідемії). Після літургії, відповідно до традиції, було звершено вечірню з коліновклонними молитвами.

Християни східного обряду 7 червня святкують День Святої Трійці, або П’ятидесятницю.