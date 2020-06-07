Ткаченко привітав українців зі святом Трійці

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав усіх християн із Днем Святої Трійці.

Про це він написав у Facebook.

"Вітаю усіх християн із Днем Святої Трійці — церковним святом, яке в нашій країні є державним. Цей день має особливе значення для вірян. Ми згадуємо сходження Святого Духа на апостолів, унаслідок якого вони почали говорити різними мовами. Це дало можливість людям різних культур зрозуміти сенс їхньої проповіді і об’єднатися в одну спільноту — Церкву, єдність якої Христос уподібнював єдності Святої Трійці", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що більшість українців є християнами. За його словами, це означає, що українці покликані до єдності, незважаючи на те, що належать до різних церковних традицій, різних національностей і говорять різними мовами.

"Вірю, що і сьогодні ми можемо навчитися говорити мовою діалогу, зрозумілою людям з іншою точкою зору, та розуміти інших також. І це не стільки про українську, англійську, російську, румунську чи кримсько-татарську. Це й про мову традиційної і сучасної культури, мову медіа і соціальних мереж, мову різних поколінь і різних соціальних верств", - написав Ткаченко.

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Він зазначив, що свято Трійці дарує усім нам віру, що наші молитви про мир будуть почуті. "Що хлопці та дівчата, які на Сході ведуть бій з ворогом, захищають кордони та борються за свободу Батьківщини — повернуться додому. І ця віра незламна", - додав Ткаченко.

Християни східного обряду 7 червня святкують День Святої Трійці, або П’ятидесятницю.