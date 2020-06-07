Президент привітав українців із Трійцею

Президент України Володимир Зеленський у день Святої Трійці побажав українцям позбутися лихих думок і не тримати ні на кого зла, бо тільки з чистою душею ми зможемо зробити нашу країну кращою.

Про це глава держави написав у Facebook.

"Дорогі українці, хочу привітати всіх нас із днем Святої Трійці. Кожен відзначатиме це свято по-своєму. Хтось, за прикладом пращурів, прикрашатиме оселю скошеною травою й зеленим гіллям. Хтось молитиметься. Хтось збере за святковим столом родину. Хтось вшановуватиме пам’ять рідних, яких уже немає. Та що б хто не робив цього світлого дня, вірю – всі ми дотримаємося старовинного народного звичаю: не будемо сваритися, тримати на когось зла й заздрити", - зазначив Президент.

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Він додав, що, на його думку, ніхто не буде проти, щоб у цьому плані кожен новий день був, як свято Трійці.

"Бо тільки з чистою душею й серцем, без зла, образ і лихих думок ми з вами зможемо зробити нашу країну кращою", - наголосив Зеленський.

Християни східного обряду 7 червня святкують День Святої Трійці, або П’ятидесятницю.

Трійця, або як кажуть здавна в народі, - Зелені свята, після Великодня та Різдва вважається одним із найбільших свят. Святкується завжди у неділю сьомого тижня після Великодня.