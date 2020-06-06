Укрінформ назвав Журналіста року

Укрінформ назвав Журналіста року

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Укрінформ
Журналістами року в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" стала власний кореспондент у Німеччині Ольга Танасійчук та фотокореспондент Сергій Гудак.

Переможців конкурсу на День журналіста оголосив генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко.

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Ольга Танасійчук

"Тексти Ольги Танасійчук завжди фахові, але при цьому живі, експресивні, так би мовити, “з нотками” репортажу. У час, коли світ рухається до автоматизації у підготовці новин, це ковток свіжого повітря. Водночас її матеріали і дуже сучасні, значна частина із них – мультимедійні, з великою кількістю фотознімків ( в цій “номінації” Ольга є чемпіоном серед агентських «пишучих» журналістів) та відео», - зазначив Харченко.

За його словами, мобільність та оперативність, які так важливі для інформагентств, загальна установка "бачу ціль – не бачу перешкод" - це про роботу Ольги Танасійчук на таких значимих для України подіях, як переговори у Нормандському форматі чи Мюнхенський безпековий форум. “Щоб отримати ексклюзивні коментарі або інтерв’ю для агентства, для неї не проблема "зловити-наполягти дати інтерв’ю" (найрейтинговіші ньюзмейкери ж бо завжди поспішають!), а потім “дотиснути” питаннями, на які ньюзмейкеру не дуже хочеться відповідати ( “і на біса я погодився на це інтерв’ю?”)”, - додав гендиректор Укрінформу.

Ольга Танасійчук – заслужений журналіст України, володіє кількома європейськими іноземними мовами та розмовною китайською. У корпункті Укрінформу в Берліні працює вже 5 років. До цього понад 10 років була власним кореспондентом Укрінформу в Пекіні (КНР). А її загальний стаж роботи в Укрінформі - понад чверть століття, від 1993 року.

Сергій Гудак
Сергій Гудак

Сергій Гудак — один з провідних репортерів фотовідеослужби агентства, власкор у Закарпатській області.

Ринок на коліях Боржавської вузькоколійної залізниці
Ринок на коліях Боржавської вузькоколійної залізниці. Фото: Сергій Гудак

Як відзначив гендиректор Укрінформу, "Сергій — неймовірний трудоголік, має феноменальну націленість на подію і завжди опиняється там, де відбувається найголовніше. Знімає невтомно, невідомо, як техніка витримує цей темп. Його репортажі з лікарні, де лікують людей, уражених коронавірусом, певне, бачив кожен в Україні. Для нього не виникало питання, чи має він знімати там. І він знімав, працював як ювелір, тонко, витончено, зберігаючи абсолютну документальність, примудрявся насичувати знімок багатою образністю і символізмом. А після цього продовжував, як завжди, робити свою роботу в повсякденному напружено-творчому режимі".

Долині нарцисів
Долина нарцисів. Фото: Сергій Гудак

Виробництво сиру вівчарями Закарпаття / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

Своєю чергою керівник фотовідеослужби Укрінформу, відомий в Україні фотомайстер Олександр Ляпін, оцінюючи роботу свого підлеглого, зазначив, що "коли в руках у Сергія Гудака фотоапарат, здається, він стає всесильним". "Йому підкоряються час, краса, ситуація. Гудак стає володарем світла і тіні. З банального сюжету він може зробити шедевр, як, наприклад, зробив, фотографуючи звичайного перехожого на ужгородській бруківці. Естет. Він фотографує людей і отримує дивовижний результат, такий виходить у талановитих скульпторів. Фотографії поєднують в собі монументальність і майже інтимну крихкість, засновану на розумінні моменту і психології. Ось так узяв просто і заглянув в душу. І не має значення, чиновник це чи пастух з гірського села. І пейзаж знімає як буд-то робить портрет. Жива картина виходить, дивишся на гори і квіти і чуєш як вони розповідають важливі історії. Для фотожурналіста відмінні якості: бачити невидиме, відчувати глибоко заховане, ловити невловиме, проникати в недоступне…", - підкреслив Ляпін.

Очі, які запам'ятаються врятованим назавжди
Очі, які запам'ятаються врятованим назавжди. Фото: Сергій Гудак
Медпрацівник Закарпатського Центру легеневих хвороб
Медпрацівник Закарпатського Центру легеневих хвороб. Фото: Сергій Гудак
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Конкурс серед укрінформівців започаткували у 2014 році, відтоді у день професійного свята визначають кращого серед творчої журналістської команди агентства. За цей час ними стали оглядач Ярослава Міщенко (2015), власкор у країнах Балтії Олег Кудрін (2016), кореспондентка агентства у Закарпатті Тетяна Когутич (2017), власкор у Польщі Юрій Банахевич (2018).

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