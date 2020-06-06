Трансплантація в Індії: глава МОЗ розповів про українців, які “застрягли” в клініці

Міністерство охорони здоров'я контролює процес лікування українських громадян за кордоном, а всі затримки з лікуванням, які відбулися, зокрема в Індії, пов'язані з обмеженнями через пандемію COVID-19.

Про це на брифінгу 6 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство охорони здоров'я контролює зараз все, що у нас відбувається, в тому числі і за кордоном. Для нас важливий кожен пацієнт, неважливо, де він лікується. Якщо конкретно казати про Індію, там зараз перебуває семеро пацієнтів, з яких два знаходяться на стаціонарному лікуванні, ще п'ять на амбулаторному лікуванні. Ці затримки вийшли через пандемію, через ті обмеження, які були в Індії. Ми постійно тримаємо зв'язок з клінікою, де проходять лікування наші пацієнти", - сказав Степанов.

Він наголосив, що зараз вже є певні зрушення щодо пришвидшення надання медопомоги українським пацієнтам в Індії, і після зняття карантинних заходів в цій країні трансплантація, якої очікують українські пацієнти, буде проведена якнайшвидше.

Також Степанов, наголосив, що в МОЗ питанням трансплантації буде приділятися особлива увага - буде створений окремий підрозділ, який буде займатися питаннями трансплантації та лікуванням за кордоном. Він наголосив на важливості розвитку трансплантації в Україні, оскільки в Україні все необхідне для цього є.