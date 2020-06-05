Посольство України в Штатах відновлює прийом співвітчизників
Укрінформ
Посольство України в США з 9 червня відновлює приймання відвідувачів з консульських питань, при цьому консульський прийом буде проводитися тільки за попереднім записом.
Про це повідомили на Facebook сторінці посольства України в США.
Відзначається, що консульський прийом проводитиметься за паспортними, нотаріальними питаннями, а також з питань громадянства. Записатися на прийом можна:
- з паспортних питань - за посиланням ukremb.net;
- з питань нотаріату - на електронну адресу kostyantyn.vorona@mfa.gov.ua (у зверненні просимо вказати запитувану нотаріальну дію, прізвище та ім’я заявника та контактний номер телефону);
- з питань громадянства, залишення на постійне проживання та витребування - на електронну адресу hanna.babenko@mfa.gov.ua.
Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднить новий алгоритм запису на консульський прийом.
При цьому при відвідуванні посольства громадяни повинні дотримуватися такі правила:
- приходити на прийом у призначений час;
- мати при собі всі необхідні заповнені заяви, оригінали та копії документів, money order на визначену суму консульської дії;
- використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски та рукавички).
З консульських питань просять звертатися на електронну пошту consul_us@mfa.gov.ua. У разі загрози життю або смерті можна дзвонити на "гарячу лінію" (1) 202322 2616.