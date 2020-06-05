В Україні відбудеться перший у світі онлайн-форум громадянського суспільства

В Україні 13-14 червня відбудеться онлайн-форум "На кордонах" – перша у світі інтерактивна подія у спеціально створеному гейміфікованому просторі, яка об’єднає близько 2000 учасників, зокрема представників громадянського суспільства.

Про це Укрінформу повідомив голова правління Фундації соціальних інновацій "З країни в Україну", яка є ініціатором заходу, Денис Блощинський.

"Форум, передусім, розрахований на людей, які через певні обставини опинилися в незвичних умовах – внутрішньо переміщених осіб, жителів Донецької та Луганської областей тощо. Ми пропонуємо зібратися, щоб разом знайти відповідь на запитання: "Як це – бути українцем сьогодні та завтра? Що може зробити кожен з нас, аби покращити життя своєї громади та країни?" - зазначив він.

За словами організаторів, на учасників форуму чекають понад 130 спікерів та лекторів, 8 напрямів та їхніх кураторів, партнерські зони громадських організацій та підбірка унікального контенту. "А також тенденції розвитку громадянського суспільства України, обмін практиками і кейсами та нетворкінг. Все це – у спеціально створеному для події віртуальному просторі від української компанії ZLAB, у якому можна буде взаємодіяти, обравши собі аватар", - зазначають організатори заходу.

"Унікальні властивості платформи дають змогу спілкуватися з групами людей у віртуальному режимі, обмінюватися повідомленнями в закритих чатах, слухати лекторів, відвідати виступи артистів, ділитися враженнями у соціальних мережах та робити селфі. Це вже реальність масових подій, особливо в умовах, коли особиста взаємодія суттєво обмежена", - повідомляють організатори форуму.

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Серед кураторів форуму, які стануть менторами та координаторами дискусій, – Валентин Краснопьоров, Ігор Козловський, Ірина Бек, Катерина Сафонова, Олег Боднар, Младена Качурець, Оленка Северенчук та Юлія Федів.

Під час дискусій будуть обговорюватися питання особистої ідентичності в умовах кардинальних змін, роль громадської активності у сучасному світі та вектор майбутнього розвитку України. Форум "На кордонах" має намір розпочати важливий національний діалог, котрий буде тривати і після його закінчення.

Крім цього, кожен з учасників зможе взяти участь у створенні "Книги 2000 авторів" – збірки зібраних під час заходу роздумів та історій успіху, влучних думок та відкритих питань про реальне життя українців. Увечері форум запросить гостей на розважальну програму у віртуальній реальності за участю Alyona Alyona, ТНМК, БЕZ Обмежень, O.Torvald та інших.

Ініціатором форуму є Фундація соціальних інновацій "З країни в Україну" за підтримки проєкту USAID "Демократичне врядування у східній Україні".

Зареєструватися для участі у форумі можна за посиланням.