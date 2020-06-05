Програма медгарантій: НСЗУ пояснила, як правильно обрати вузького спеціаліста

У разі необхідності консультації вузького спеціаліста, пацієнти мають право обрати на власний розсуд фахівця і отримати консультацію за умови наявності направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.

Про це йдеться в роз'ясненні Національної служби здоров'я у Facebook.

"Із 1 квітня українці можуть отримувати послуги, які входять до Програми медичних гарантій, безплатно. Для цього потрібне електронне направлення або від лікаря первинної ланки – педіатра, терапевта чи сімейника, з яким підписана декларація, або від лікуючого лікаря. Лікар створює таке направлення в електронній системі охорони здоров’я. Вузького спеціаліста і конкретний заклад пацієнт може обрати самостійно, не спираючись на місце реєстрації чи фактичного проживання. Звернутись можна навіть у приватну клініку. Головне, щоб заклад мав договір із Національною службою здоров’я України", - йдеться в роз'ясненні.

Заклади, які мають договір з НСЗУ, можна подивитися на дашборді НСЗУ . Також дізнатись про них можна, подзвонивши до контакт-центру НСЗУ за номером 1677.

В НСЗУ наголосили, що у випадку, якщо пацієнту відмовляють у у безоплатній консультації за електронним направленням, необхідно:

1. Звернутись до головного лікаря медичного закладу.

2. Залишити скаргу на сайті Національної служби здоров’я, заповнивши електронне звернення.

3. Подзвонити за номером контакт-центру НСЗУ 16-77. Всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безоплатні.

Оператор контакт-центру НСЗУ зафіксує факт порушення закладом умов договору з НСЗУ та допоможе правильно подати офіційне звернення.