Міністр в ізоляторі, спалений "бобік" і вухатий рекорд

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Юлій Зозуля

Черговий етап послаблення карантинних обмежень прийшов в Україну 1 червня. Так, цього дня Укрзалізниця відновила рух 439 приміських поїздів – у тих областях, де це дозволила зробити епідеміологічна ситуація. На фото: контролер у приміській електричці в Одесі.

Фото: Євген Котенко

Частково поновилося й автобусне сполучення між містами. Пасажири в салоні транспортного засобу мають сидіти по одному й у масках. Фото: автобус на території автостанції "Видубичі" в Києві.

Фото: Євген Котенко

Усередині ж автостанцій перебувати мають не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали. Щоб пасажирам у залі очікування було легше дотримуватися дистанціювання, на столичній автостанції "Видубичі", наприклад, ізолювали "зайві" сидіння обмежувальною стрічкою.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

У перший день літа батьки змогли відправити свою малечу до дитсадків – ті теж поновили роботу після послаблення карантину. В одному з харківських дитячих садків на вихованців чекала дезінфекція.

Фото: Юлія Овсяннікова

Напередодні частково повернулися до роботи й ТРЦ. Деякі з них навіть обзавелися швейцарами в засобах індивідуального захисту, щоб мінімізувати контакти відвідувачів з поверхнями ручок вхідних дверей.

Фото: Юлія Овсяннікова

Крім того, українці продовжують звикати до поїздок у транспорті в захисних масках. Виходить, щоправда, не у всіх.

Фото: Євген Котенко

Зростає пасажиропотік у столичному метро. Так, нині він становить майже 800 тисяч пасажирів на день. Нагадаємо, після відновлення роботи метро перевозило в середньому до 500 тисяч людей. Тобто, як наголосив Київський міський голова Віталій Кличко, ризик заразитися в транспорті збільшується. За його словами, щоб не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції.

Фото: Сергій Гудак

Станом на п’ятницю, 5 червня, в Україні третій день поспіль зростає захворюваність на COVID-19. В уряді наголошують: якщо така тенденція зберігатиметься, то пом’якшення карантину може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації в країні. Якщо це станеться, графік пом'якшення карантину можуть змінити.

Фото: Геннадій Мінченко

За нетривалий час своєї роботи метро вже встигло пережити й обмеження руху. Так, у понеділок, 1 червня, на міст Метро прийшов чоловік із пакетом і погрожував підірвати споруду. Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро було перекрито. Пізніше очільник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, правоохоронці вилучили муляж вибухового пристрою. Затриманий виявився мешканцем м. Вишневе 1988 року народження. У середу, 3 червня, суд арештував "мінера". Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Фото: Павло Багмут

Від 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. На перших етапах фіксуватиметься тільки перевищення встановленої швидкості руху. Пізніше – інші порушення: проїзд на заборонений сигнал світлофора, перехрестя, подвійна смуга, рух смугою для громадського транспорту тощо. За перші ж 8 хвилин роботи 45 відеокамер, увімкнених опівночі, зафіксували 262 порушення швидкісного режиму. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, впродовж першої доби роботи системи в столиці зафіксували 35 762 порушення.

Фото: Євген Котенко

У перший день літа помер видатний український композитор і музикознавець Мирослав Скорик. 13 липня йому мало виповнитися 82 роки. Скорик – Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Шевченка. Церемонії прощання з композитором відбулися у Києві та у Львові. В п’ятницю, 5 червня, маестро поховали на Личаківському кладовищі.

Фото: Юлія Овсяннікова

У п’ятницю під Верховною Радою активісти провели мітинг щодо відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Під час акції на площі перед парламентом встановили символічний "пам'ятник поліцейській реформі" – авто, на якому було написано "міліція". Пізніше його підпалили.

Фото: Павло Багмут

А кількома днями раніше мітингували працівники ресторанної галузі. Біля Кабінету міністрів України вони влаштували акцію #відкрийресторани з вимогою відновити роботу ресторанів у залах. Її в містах і областях, де дозволяє епідситуація, поновили від п’ятниці, 5 червня.

Фото: Юлія Овсяннікова

Нетрадиційним цьогоріч виявилося карантинне святкування в останню неділю травня Дня Києва. Свій 1538-й день народження столиця зустрічала без натовпів у центрі. На фото: Майдан Незалежності.

Фото: Євген Котенко

Натомість у Києві ввімкнули традиційні символи літа – фонтани. Розпочали свою роботу центральні столичні фонтани, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу (на фото).

Фото: Юлія Овсяннікова

Щоправда, останній день весни виявився не надто теплим, як це буває зазвичай.

Фото: Павло Багмут

Вухатий рекорд: київський пес-метис Умка з притулку встановив національний рекорд у категорії "Жива природа" – "Найвищі вуха у собаки". За результатами замірів фахівці Національного Реєстру Рекордів встановили, що вуха у собаки мають висоту до 15 см. Особливістю є те, що за таких розмірів вони не падають.

Фото: Олена Худякова

Інших чотирилапих принесли під будівлю Верховної Ради України. Так учасники акції "Україна БЕЗ шкуродерень - День голосування за 2360 у Раді!" намагалися привернути увагу до проблем звірів, яких утримують на хутрових фермах. Законопроєкт ХутроOFF 2360 про заборону хутроферм в Україні зараз перебуває на розгляді парламенту. На фото: песець в руках активістки.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Юлія Овсяннікова

Пасажирка громадського транспорту в гумових рукавичках у Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Купання «швидкої». Київ.

Фото: Дмитро Смольєнко

У Запорізькому слідчому ізоляторі відкрили платні камери з покращеними умовами. Їх протестував міністр юстиції України Денис Малюська.

Фото: Юлія Овсяннікова

Учасник мітингу з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова біля будівлі парламенту.

Фото: Євген Котенко

Активісти під час акції "Лапті реваншу" під Окружним адміністративним судом у Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Робітник проводить технічне обслуговування автомобіля швидкої медичної допомоги в Києві.

Фото: Юлія Овсяннікова

Сліди ніг біля столичного фонтану.

Фото: Сергій Гудак

Чоловіки доять кіз на Закарпатті.

Фото: Сергій Гудак

Вівці української гірсько-карпатської породи на фермерському господарстві в Хустському районі Закарпаття.

Фото: Маркіян Лисейко

Бурий ведмідь на території притулку "Домажир" на Львівщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Дощові краплі на вікні на тлі залізничного вокзалу Запоріжжя.

Фото: Юлія Овсяннікова

Краплі дощу на листку рослини. Київ.

Фото: Олександра Бутова

Веселка – частий гість неба над столицею цього тижня.

Фото: Олена Худякова

Київські ромашки.