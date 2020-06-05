Міністр в ізоляторі, спалений "бобік" і вухатий рекорд
Черговий етап послаблення карантинних обмежень прийшов в Україну 1 червня. Так, цього дня Укрзалізниця відновила рух 439 приміських поїздів – у тих областях, де це дозволила зробити епідеміологічна ситуація. На фото: контролер у приміській електричці в Одесі.
Частково поновилося й автобусне сполучення між містами. Пасажири в салоні транспортного засобу мають сидіти по одному й у масках. Фото: автобус на території автостанції "Видубичі" в Києві.
Усередині ж автостанцій перебувати мають не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали. Щоб пасажирам у залі очікування було легше дотримуватися дистанціювання, на столичній автостанції "Видубичі", наприклад, ізолювали "зайві" сидіння обмежувальною стрічкою.
У перший день літа батьки змогли відправити свою малечу до дитсадків – ті теж поновили роботу після послаблення карантину. В одному з харківських дитячих садків на вихованців чекала дезінфекція.
Напередодні частково повернулися до роботи й ТРЦ. Деякі з них навіть обзавелися швейцарами в засобах індивідуального захисту, щоб мінімізувати контакти відвідувачів з поверхнями ручок вхідних дверей.
Крім того, українці продовжують звикати до поїздок у транспорті в захисних масках. Виходить, щоправда, не у всіх.
Зростає пасажиропотік у столичному метро. Так, нині він становить майже 800 тисяч пасажирів на день. Нагадаємо, після відновлення роботи метро перевозило в середньому до 500 тисяч людей. Тобто, як наголосив Київський міський голова Віталій Кличко, ризик заразитися в транспорті збільшується. За його словами, щоб не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції.
Станом на п’ятницю, 5 червня, в Україні третій день поспіль зростає захворюваність на COVID-19. В уряді наголошують: якщо така тенденція зберігатиметься, то пом’якшення карантину може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації в країні. Якщо це станеться, графік пом'якшення карантину можуть змінити.
За нетривалий час своєї роботи метро вже встигло пережити й обмеження руху. Так, у понеділок, 1 червня, на міст Метро прийшов чоловік із пакетом і погрожував підірвати споруду. Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро було перекрито. Пізніше очільник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, правоохоронці вилучили муляж вибухового пристрою. Затриманий виявився мешканцем м. Вишневе 1988 року народження. У середу, 3 червня, суд арештував "мінера". Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Від 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. На перших етапах фіксуватиметься тільки перевищення встановленої швидкості руху. Пізніше – інші порушення: проїзд на заборонений сигнал світлофора, перехрестя, подвійна смуга, рух смугою для громадського транспорту тощо. За перші ж 8 хвилин роботи 45 відеокамер, увімкнених опівночі, зафіксували 262 порушення швидкісного режиму. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, впродовж першої доби роботи системи в столиці зафіксували 35 762 порушення.
У перший день літа помер видатний український композитор і музикознавець Мирослав Скорик. 13 липня йому мало виповнитися 82 роки. Скорик – Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Шевченка. Церемонії прощання з композитором відбулися у Києві та у Львові. В п’ятницю, 5 червня, маестро поховали на Личаківському кладовищі.
У п’ятницю під Верховною Радою активісти провели мітинг щодо відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Під час акції на площі перед парламентом встановили символічний "пам'ятник поліцейській реформі" – авто, на якому було написано "міліція". Пізніше його підпалили.
А кількома днями раніше мітингували працівники ресторанної галузі. Біля Кабінету міністрів України вони влаштували акцію #відкрийресторани з вимогою відновити роботу ресторанів у залах. Її в містах і областях, де дозволяє епідситуація, поновили від п’ятниці, 5 червня.
Нетрадиційним цьогоріч виявилося карантинне святкування в останню неділю травня Дня Києва. Свій 1538-й день народження столиця зустрічала без натовпів у центрі. На фото: Майдан Незалежності.
Натомість у Києві ввімкнули традиційні символи літа – фонтани. Розпочали свою роботу центральні столичні фонтани, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу (на фото).
Щоправда, останній день весни виявився не надто теплим, як це буває зазвичай.
Вухатий рекорд: київський пес-метис Умка з притулку встановив національний рекорд у категорії "Жива природа" – "Найвищі вуха у собаки". За результатами замірів фахівці Національного Реєстру Рекордів встановили, що вуха у собаки мають висоту до 15 см. Особливістю є те, що за таких розмірів вони не падають.
Інших чотирилапих принесли під будівлю Верховної Ради України. Так учасники акції "Україна БЕЗ шкуродерень - День голосування за 2360 у Раді!" намагалися привернути увагу до проблем звірів, яких утримують на хутрових фермах. Законопроєкт ХутроOFF 2360 про заборону хутроферм в Україні зараз перебуває на розгляді парламенту. На фото: песець в руках активістки.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Пасажирка громадського транспорту в гумових рукавичках у Києві.
Купання «швидкої». Київ.
У Запорізькому слідчому ізоляторі відкрили платні камери з покращеними умовами. Їх протестував міністр юстиції України Денис Малюська.
Учасник мітингу з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова біля будівлі парламенту.
Активісти під час акції "Лапті реваншу" під Окружним адміністративним судом у Києві.
Робітник проводить технічне обслуговування автомобіля швидкої медичної допомоги в Києві.
Сліди ніг біля столичного фонтану.
Чоловіки доять кіз на Закарпатті.
Вівці української гірсько-карпатської породи на фермерському господарстві в Хустському районі Закарпаття.
Бурий ведмідь на території притулку "Домажир" на Львівщині.
Дощові краплі на вікні на тлі залізничного вокзалу Запоріжжя.
Краплі дощу на листку рослини. Київ.
Веселка – частий гість неба над столицею цього тижня.
Київські ромашки.