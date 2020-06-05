Італійським літаком із М’янми повертаються 14 українців

На борту літака італійської авіакомпанії з М’янми вилетіли 14 українців, які «застрягли» в цій країні у зв’язку з карантином, запровадженим через COVID-19.

Про це повідомило у Facebook Посольство України у Таїланді.

«Сьогодні нарешті повертаються додому 14 громадян України, які «застрягли» у Республіці Союз М’янма в зв’язку з карантинними заходами, запровадженими країнами з метою боротьби з COVID-19… О 12.55 з аеропорту м. Янгон відлетів літак італійської авіакомпанії «Neos Airlines» з нашими громадянами на борту», - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві поінформували, що цей спеціальний комерційний рейс був організований Міністерством закордонних справ Італії. Посольство України в Королівстві Таїланд оперативно опрацювало з Посольством Італії в М‘янмі можливість посадки на спецрейс громадян України, а з Генеральним консульством України в Мілані – отримання дозволу італійської влади на перетин громадянами України державного кордону з метою транзиту.

«Попереду у наших співвітчизників дуже складний шлях за маршрутом Янгон-Мілан-Мінськ-Україна. Це два перельоти, 17-годинна пересадка, ніч в аеропорту м.Мілан, перехід через білорусько-український кордон та дорога через територію України додому», - зазначили у посольстві.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.