Поліція посилила заходи безпеки в Києві та ще 11 регіонах

Поліція посилила заходи безпеки в 11 регіонах, де заплановані масові заходи.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Сьогодні, 5 червня, у центрі столиці та 11 регіонах держави заплановано проведення масових акцій. Аби не допустити порушень громадського порядку, працівники структурних підрозділів поліції, військовослужбовці НГУ, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці закликали організаторів та часників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Як повідомляв Укрінформ, під Верховною Радою активісти проводять мітинг щодо відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Відповідні акції заплановані і в інших містах держави, зокрема, в Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові.