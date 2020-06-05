У секретаріаті Кабміну за два місяці опрацювали понад 1,3 тисячі запитів

Секретаріат Кабінету міністрів України за останні квітень-травень 2020 року опрацював 1 351 запит на публічну інформацію.

Про це повідомила у Facebook в.о. директора Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну Роксолана Стадник.

"Можна підбити підсумки та потішити вас невеличкою робочою статистикою щодо запитів на публічну інформацію. 692 - запитів опрацьовано у Секретаріаті Уряду в травні, маємо новий рекорд! 1 351 запит опрацьовано за два останні місяці", - йдеться у повідомленні.

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За її словами, за квітень і травень 2020 року опрацьовано третину річної "норми", адже статистика минулих років показує, що порядку 3,5 тисячі запитів опрацьовується у Секретаріаті Уряду щороку.

Загалом за весь період дії Закону було опрацьовано 29 303 запити, додала Стадник.