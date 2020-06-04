До інтернету підключені 60% українських шкіл

Такі дані дослідження оприлюднило Міністерство цифрової політики у Facebook.

“За даними нашого дослідження, ситуація й досі не дуже втішна: всього шкіл в Україні – 16 317. Мають підключення до інтернету за допомогою оптоволоконних технологій – 9 773 (60%). Не мають – 6 544 (40%)”, - йдеться у повідомленні.

Дослідження підключення соціальних об’єктів до фіксованого інтернету, зокрема – шкіл, проведено вперше в Україні, підкреслили у Мінцифри.

При визначенні наявності оптоволоконного підключення було взято до уваги не тільки технологію, а й швидкість з’єднання, яка притаманна винятково волоконно-оптичним технологіям. Вона мала становити не менше 30 Мбіт/с, розповіли у відомстві. Але якщо йдеться про цілі Мінцифри, то для того, щоб учням та вчителям отримувати необхідний для навчального процесу контент та ефективно працювати онлайн, необхідно не менше 100 Мбіт/с. “До речі, це відповідає ініціативі Європейського Союзу Gigabit Society”, - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри зазначили, що протягом 2019–2020 років були проведені тендери на підключення до інтернету та прокладання локальних мереж майже у 10 тисяч українських шкіл.

Також у міністерстві просять допомоги для вдосконалення свого дослідження: “Ми будемо раді, якщо фахівці та просунуті користувачі допомужуть Мінцифрі вдосконалити дослідження. Для цього ми розробили інтерактивну мапу, де можна знайти будь-яку українську школу та перевірити наші дані щодо підключення”.

Як повідомляв Укрінформ, на початку 2018 року уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки в Україні до 2020 року. Тоді, за даними Мінекономіки, близько 35% сільського населення України взагалі не мали доступу до широкосмугового інтернету. 53% українських шкіл і 99% медичних закладів теж не були підключені.