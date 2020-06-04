Рада продовжила строки завершення підготовки кандидатів та докторів наук

Верховна Рада ухвалила закон, яким продовжила строки завершення підготовки кандидатів та докторів наук з 31 грудня 2020 року до 30 червня 2021 року.

Відповідний закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук" (законопроєкт № 3463) підтримали 343 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон вносить зміни до підпункту 7 пункту 2 розділу XV закону «Про вищу освіту», якими змінюється строк видачі диплома кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

«За результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та наукового ступеня доктора наук у спеціалізованих вчених радах, утворених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, здобувачам наукових ступенів присуджується науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності цим законом, та видається диплом кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки до 30 червня 2021 року», - йдеться в тексті документа.

Раніше завершення підготовки кандидатів і докторів наук планувалося до 31 грудня 2020 року.

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Як зазначається в пояснювальній записці, продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук» запропоновано з метою врегулювання деяких проблемних питань у сфері наукової діяльності, зокрема щодо необхідності подовження строку видачі диплома кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, оскільки призупинено проведення атестаційних експертиз та засідань атестаційних органів.