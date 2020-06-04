Рада продовжила строки завершення підготовки кандидатів та докторів наук

Рада продовжила строки завершення підготовки кандидатів та докторів наук

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила закон, яким продовжила строки завершення підготовки кандидатів та докторів наук з 31 грудня 2020 року до 30 червня 2021 року.

Відповідний закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук" (законопроєкт № 3463) підтримали 343 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон вносить зміни до підпункту 7 пункту 2 розділу XV закону «Про вищу освіту», якими змінюється строк видачі диплома кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

«За результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та наукового ступеня доктора наук у спеціалізованих вчених радах, утворених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, здобувачам наукових ступенів присуджується науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності цим законом, та видається диплом кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки до 30 червня 2021 року», - йдеться в тексті документа.

Раніше завершення підготовки кандидатів і докторів наук планувалося до 31 грудня 2020 року.

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Як зазначається в пояснювальній записці, продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук» запропоновано з метою врегулювання деяких проблемних питань у сфері наукової діяльності, зокрема щодо необхідності подовження строку видачі диплома кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, оскільки призупинено проведення атестаційних експертиз та засідань атестаційних органів.

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