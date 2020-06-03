В Україну доправили тяжко травмованого в Естонії учасника АТО

Тяжко травмованого в Естонії учасника АТО доправили в Україну.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Учасник бойових дій у зоні проведення АТО, херсонець Олександр Павловський потрапив у біду. Перебуваючи в Естонії, він впав з висоти та виявився прикутим до ліжка через травму спини. Його мати звернулася по допомогу до обласної державної адміністрації з проханням повернути сина в Україну. Керівництво області оперативно відреагувало на звернення. Долучилися і небайдужі земляки. Аби транспортувати Олександра на Батьківщину, зібрали навіть більше потрібної суми - понад 71 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

До Естонії реанімаційний автомобіль виїхав 28 травня, а вже 30 травня Олександра привезли у госпіталь.

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Наразі Олександр потребує спеціалізованої допомоги, яку отримує у Республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравм, що знаходиться у м. Рівне.

Зусилля Херсонщини відзначили у посольстві України в Естонській Республіці. Посол Мар'яна Беца висловила подяку голові облдержадміністрації Юрію Гусєву та всім, хто долучився до доброї справи.