Суд розгляне апеляцію на арешт Антоненка 5 червня – активісти

Київський апеляційний суд розгляне апеляцію щодо ув’язнення підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка («Ріффмастера») 5 червня.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті Free Riff.

«Розгляд справи про ув'язнення Андрія Антоненка в Київському апеляційному суді (вулиця Солом'янська, 2А), призначено на 9 год 15 хв. на п'ятницю, 5 червня. Суддя-доповідач Масенко Денис Євгенович», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.