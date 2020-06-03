Рада планує включити музеї до переліку структурних підрозділів ВНЗ

Верховна Рада на засіданні в середу, 3 червня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №2588 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти".

Відповідне рішення підтримав 331 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проєкт закону передбачає внесення змін до двох статей чинної редакції Закону "Про вищу освіту", трьох статей Закону "Про музеї та музейну справу", містить 2 статті та прикінцеві положення.

Читайте також: Рада не змогла призначити представників до комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА

У законопроєкті пропонується: включити музеї до переліку структурних підрозділів закладів вищої освіти; додати до переліку основних посад науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти посади "директор музею" та "науковий працівник музею"; замінити застарілий термін "вищий навчальний заклад" на термін "заклад вищої освіти".

Як зазначається у пояснювальній записці, прийняття закону усуне несправедливість щодо музеїв вищих навчальних закладів, забезпечить їм належний захист, створить передумови для розвитку музейної справи у закладах вищої освіти. Будуть відновлені права працівників музеїв, які офіційно стануть суб’єктами наукової діяльності, яку вони фактично здійснюють. Заклади вищої освіти України отримають додаткові конкурентні переваги на глобальному ринку освітніх послуг.