Міносвіти просить залучити Нафтогаз до забезпечення медзасобами для проведення ЗНО
Про це вона сказала під час засідання уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Міністерство освіти і науки працює над забезпеченням потреби в медичних товарах для безпечного проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного випускного іспиту... Просимо сприяння у пошуку соціально відповідальних партнерів, котрі спроможні надати решту допомоги, наприклад НАК "Нафтогаз", - сказала урядовець.
Мадзій додала, що благодійну допомогу із забезпечення медичними засобами було надано ЮНІСЕФ та Посольством Швейцарії в Україні і це покрило частину потреби.
Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.Так, згідно з оприлюдненим графіком, 25 червня відбудеться тестування з математики, 30 червня - з української мови та літератури, 2 липня - з фізики, 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня - з англійської мови, 9 липня - з історії України, 13 липня - з біології, 15 липня - з географії та 17 липня - з хімії.