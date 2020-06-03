Міносвіти просить залучити Нафтогаз до забезпечення медзасобами для проведення ЗНО

В.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій закликала Кабмін долучити НАК "Нафтогаз" та інші компанії до надання допомоги для забезпечення медичними засобами, необхідними для безпечного проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це вона сказала під час засідання уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство освіти і науки працює над забезпеченням потреби в медичних товарах для безпечного проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного випускного іспиту... Просимо сприяння у пошуку соціально відповідальних партнерів, котрі спроможні надати решту допомоги, наприклад НАК "Нафтогаз", - сказала урядовець.

Мадзій додала, що благодійну допомогу із забезпечення медичними засобами було надано ЮНІСЕФ та Посольством Швейцарії в Україні і це покрило частину потреби.

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Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.Так, згідно з оприлюдненим графіком, 25 червня відбудеться тестування з математики, 30 червня - з української мови та літератури, 2 липня - з фізики, 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня - з англійської мови, 9 липня - з історії України, 13 липня - з біології, 15 липня - з географії та 17 липня - з хімії.