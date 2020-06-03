Перевищення швидкості: у Авакова хочуть позбавляти прав злісних порушників

Міністерство внутрішніх справ планує внести до парламенту законопроєкт, який передбачатиме позбавлення водійських прав за часті порушення дозволеного швидкісного режиму.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми плануємо внести до Верховної Ради законопроєкт, яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, не тільки сплачували би штрафи, тому що для тих, хто заробляє великі гроші, штрафи у 255 гривень чи 510 - це не такі вже і великі кошти. Але якбинакопичувалися штрафи, наприклад, більш ніж 10-15 за місяць, то у такої особи повинні були б відбиратися права і щоб вона повторно здавала екзамен», - сказав Геращенко.

Він поінформував, що за 2 дні роботи системи фотовідефіксації порушень ПДР вже є рекордсмен, якийза 2 дні 14 разів перевищив дозволену швидкість, іще одна особа перевищила швидкість 13 разів, 3 особи – по 11 разів.

«Ось для таких осіб, ми вважаємо, якщо вони отримають повідомлення про штраф і якщо ми побачимо, що ці всі номери продовжують порушувати ПДР, зневажати суспільство – для таких і буде закон, за яким вони будуть позбавлені права керування і муситимуть перескладати іспит на право водіння», - резюмував Геращенко.

Як повідомлялося, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.

Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров у середу поінформував, що МВС України запустило мобільний додаток, який дозволяє громадянам перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.