У центрі зайнятості пояснили, де можуть проконсультувати українців з окупованих територій

Українці з тимчасово окупованих територій можуть отримувати консультації в центрах зайнятості у райцентрах на підкотрольній уряду території або онлайн.

Про це сказала начальник Управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні в ефірі телеканалу "Дом", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звичайно, вони можуть скористатися нашими послугами. Якщо мова про послуги інформаційного характеру, то у будь-якому центрі зайнятості, до якого є можливість добратися. Необхідно приїхати в районні центри, які підконтрольні українській владі", - сказала вона.

Бондіні додала, що також громадяни можуть зайти на сайт Державного центру зайнятості, де є повна база вакансій по всій Україні, або ж на офіційну сторінку відомства у Facebook, де дублюється інформація та повідомляється про "гарячі" вакансії.

За словами посадовця, додаткову інформацію для осіб, які хочуть змінити професію чи підвищити кваліфікацію, можна отримати і на додаткових сайтах - "Профорієнтація і розвиток кар'єри" та "Освітній портал"

Вона додала, що під інформаційними послугами мається на увазі отримання інформації про вакансії, юридичні консультації, консультація профконсультанта щодо вибору професії, тобто все те, що не потребує оформлення статусу безробітного і не стосується отримання додаткових виплат.

"Якщо людина хоче отримувати допомогу по безробіттю, хоче отримати статус зареєстрованого безробітнього, тоді необхідно звертатися в центр зайнятості того району, в якому людина зареєстрована як вимушено переселена особа... Всі соціальні виплати для таких людей здійснюються тільки за місцем їхньої реєстрації", - сказала Бондіні.

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Посадовець пояснила, що на сайті Державного центру зайнятості розміщено форми заяв для отримання статусного безробітного та нарахування допомоги по безробіттю, які можна заповнити і надіслати онлайн, але після карантину необхідно буде прийти в центр зайнятості і відвідувати свого кар'єрного консультанта.