Затримання посадовця на "відкатах": Міносвіти з’ясовує обставини справи

Міністерство освіти і науки розпочало дисциплінарне провадження стосовно свого працівника, затриманого правоохоронцями під час одержання неправомірної вигоди.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті відомства.

"Міністерство розпочало дисциплінарне провадження стосовно затриманого працівника", - йдеться у повідомленні.

У МОН запевнили, що співпрацюють зі слідством, здійснюють усі необхідні заходи та сприяють проведенню розслідування.

У міністерстві також наголосили, що системно проводять роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції. "Всі співробітники ознайомлені зі спеціальними обмеженнями, вимогами та заборонами під час проходження державної служби, які встановлені ЗУ «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»", - заявили у МОН.

Як повідомляв Укрінформ, контррозвідка СБУ викрила високопосадовця Міносвіти і науки на отриманні «відкатів» за фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері. Його затримали під час одержання 5 тисяч доларів та 165 тисяч гривень від директора одного з оборонно-промислових підприємств Київщини.