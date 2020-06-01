Україна і Польща розглядають можливість укладення угоди щодо сезонних робітників - МЗС

Україна і Польща працюватимуть над відновленням регулярного транспортного сполучення, а також узгоджуватимуть питання спрощення процедур отримання робочих віз.

Про це повідомляє МЗС України за результатами зустрічі заступника міністра закордонних справ Василя Боднара з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща Бартошем Ціхоцьким.

"Враховуючи динаміку прикордонного руху останніх днів, Україна та Польща будуть працювати над відновленням регулярного транспортного сполучення. У цьому контексті також будуть узгоджуватися питання спрощення процедур отримання робочих віз та перетину спільного кордону громадянами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони розглядають можливість укладення угоди в галузі працевлаштування сезонних робітників, яка дозволить врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів на території Польщі.

У МЗС наголосили, що після певного призупинення взаємодії, зумовленого пандемією коронавірусу, постає необхідність відновлення двосторонньої співпраці на всіх напрямах. І відправною точкою для цього є проведення засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, що сприятиме пожвавленню товарообігу між країнами.

Найближчим часом також буде проведено чергове засідання Спільної консультативної комісії Міністерства освіти і науки України та Міністерства національної освіти РП з питань освіти представників української національної меншини в Польщі та польської національної меншини в Україні, зазначають у зовнішньополітичному відомстві.

У ході зустрічі Бартош Ціхоцький передав збірку наукових праць «Україна і Польща: шляхами міждержавних взаємин», виданий Польським інститутом у Києві спільно з Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин, а також Інститутом історії України НАНУ до 100-річчя встановлення українсько-польських дипломатичних відносин.

Як повідомлялося, Кабмін з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного пасажирського сполучення, у тому числі авіаційного.

20 травня уряд України дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні.

Фото: МЗС