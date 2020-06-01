Суд у вівторок розгляне апеляцію на продовження арешту Юлії Кузьменко

Київський апеляційний суд у вівторок розгляне апеляцію на рішення суду першої інстанції про продовження тримання під вартою лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляється на сторінці Facebook-спільноти Free Dr Kuzmenko.

«Завтра, 2 червня, о 15:30 у Київському апеляційному суді відбудеться розгляд апеляції на рішення про продовження тримання під вартою Юлії Кузьменко. Головуюча суддя – Росік Тетяна», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.