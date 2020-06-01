Суд пом’якшив запобіжний захід Чорновол – адвокат

Суд продовжив колишньому депутату Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, але дозволив перебувати вдень не тільки в селі, де вона проживає, але і в межах Києва та Київської області.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила її адвокат Ірина Кузіна.

«Це було засідання з продовження запобіжного заходу, подав клопотання прокурор. Він просив запобіжний захід продовжити в тому обсязі, як постановив Київський апеляційний суд 24 квітня. Суддя задовольнила клопотання прокурора. Єдине, що написала, що в денний час їй можна перебувати не тільки в селі Гора, де Тетяна Миколаївна проживає, але і в межах Києва та Київської області, це без дозволу слідчого. Це пов’язано з тим, що вона працює у місті Києві», - сказала Кузіна.

Як повідомлялося, ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу Партії регіонів у 2014 році.

Чорновол уранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де мова йде про події лютого 2014 року.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Чорновол жагою помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.

Чорновол - народний депутат України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».

Фото: Народний фронт