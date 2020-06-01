За 90 днів до відправлення: УЗ відкрила продаж квитків на сім потягів

АТ "Укрзалізниця" сьогодні, 1 червня, розпочало продаж квитків за 90 днів до дня відправлення на сім поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Для зручності пасажирів з 1 червня квитки на низку поїздів можна придбати за 90 діб до дати відправлення", - йдеться у повідомленні.

Отже, від сьогодні за 90 діб до дати відправлення вже можна купити квитки на 7 поїздів: №1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка, №7/8 Київ — Івано-Франківськ, №9/10 Київ — Маріуполь, №11/12 Київ — Новоолексіївка, №29/30 Київ — Ужгород, №711/712 Київ — Костянтинівка, №765/766 Київ — Херсон.

Зазначається, що збільшення терміну продажу проїзних документів із 45/60 діб до 90 діб дасть можливість пасажирам значно ефективніше планувати свої поїздки, а Укрзалізниці - гнучкіше реагувати на попит і заздалегідь призначати поїзди на найбільш популярні дати та напрямки.

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У компанії нагадують, що Укрзалізниця з 08:00 27 травня відновила роботу залізничних квиткових кас на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд із касами розташовані антисептики, нанесено розмітку для дотримання дистанції̈ між пасажирами.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України. Також відновили свій рух 439 приміських поїздів. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух пасажирських поїздів у західні області України.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.