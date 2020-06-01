МОЗ вніс ще 7 препаратів у програму “Доступні ліки”

До Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, включено 7 нових позицій.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я.

"З 246 лікарських засобів, які входять до програми “Доступні ліки”, 77 можна отримати безоплатно. Це - на 4 більше, ніж було у попередньому реєстрі. Також до нового реєстру включено 7 нових лікарських засобів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, із 246 лікарських засобів, включених до Реєстру, 187 призначені для лікування серцево-судинних захворювань, 43 – діабету ІІ типу, 15 – бронхіальної астми та один - для лікування ревматичних хвороб.

Найбільше лікарських засобів з міжнародними непатентованими назвами - амлодипін (33) та метформін (33).

За даними НСЗУ, понад 2,19 млн пацієнтів в Україні отримали ліки за програмою реімбурсації. А загалом вже відпущено понад 14,38 млн е-рецептів».

Програма реімбурсації «Доступні ліки» працює з 1 квітня 2017 року, завдяки їй пацієнти, що мають серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу чи бронхіальну астму, можуть отримати потрібні їм ліки за рецептом свого лікаря первинки в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою.

З 1 квітня 2019 року програма реімбурсації перейшла в адміністрування Національної служби здоров’я України і стала працювати за новими правилами - відпуск лікарських засобів відбувається лише за електронними рецептами. Це дозволяє людині отримати потрібні їй ліки в будь-якій аптеці, яка бере участь у програмі, незалежно від місця виписування рецепту.