Служба нацздоров’я назвала послуги для дітей за Програмою медгарантій

Медична допомога дітям у рамках Програми медичних гарантій є безоплатною.

Про це йдеться в пресрелізі Національної служби здоров'я, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Серед 29,9 млн українців, які мають декларації зі своїми лікарями, 6,5 млн дітей. З них 1,9 млн - віком до 5 років та 4,5 млн - від 5 до 17 років. Кожна дитина в Україні може отримати безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій. Для цього в неї має бути укладена декларація з педіатром чи сімейним лікарем", - йдеться у пресрелізі.

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Зазначається, що Програма медичних гарантій передбачає значний перелік безоплатних послуг для дітей:

1. Народження – медична допомога при народженні є пріоритетною послугою, яка повністю покривається Програмою медичних гарантій.

2. Вакцинація за Національним календарем, до якого входять щеплення від гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та гемофільної інфекції.

3. Вибір педіатра чи сімейного лікаря та пакет послуг на первинному рівні медичної допомоги .

4. Консультації вузьких спеціалістів за електронним направленням лікаря первинки.

5. Невідкладна та планова стоматологічна допомога.

6. Стаціонарна допомога, включно з операціями за потреби.

Також Програма медичних гарантій включає наступні послуги:

- допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;

- медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно чи хворими, упродовж перших трьох років;

- медична реабілітація дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату та з ураженням нервової системи;

- лікування туберкульозу;

- радіологічне та хіміотерапевтичне лікування онкологічних хвороб;

- психіатрична допомога;

- паліативна медична допомога;

- екстракорпоральний гемодіаліз;

- екстрена медична допомога.