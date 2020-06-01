Суд призначив дату розгляду справи щодо оскарження закриття кордонів

Окружний адміністративний суд міста Києва закінчив підготовче провадження у справі про оскарження розпорядження Кабінету міністрів про тимчасове закриття державних кордонів та призначив на 10 червня розгляд справи по суті.

Про це інформує пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва закінчив підготовче провадження та призначив до розгляду по суті справу щодо оскарження п.1. розпорядження Кабінету міністрів України від 14 березня 2020 року №287-р «Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Судове засідання призначено на 10 червня 2020 року", - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного (для автобусів) сполучення.

Як повідомлялось раніше, суд розглядатиме справу за правилами загального позовного провадження.

20 травня Кабінет міністрів України дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.