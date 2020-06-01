Президент Володимир Зеленський у Міжнародний день захисту дітей привітав вихованців Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дитини «Отчий дім» у селі Святопетрівське.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Ким ви станете – вченими, військовими, інженерами, вчителями – треба завжди залишатися людьми – добрими, чесними, толерантними, сучасними. А головне – щасливими», – зазначив Президент, звертаючись до дітей та учасників соціальних проєктів центру.

Він також переглянув театральну виставу за участю вихованців закладу. Як зауважив голова ради ГО «Об’єднання соціальних проєктів «Отчий дім» Роман Корнійко, участь дітей у театральних постановках є одним з видів психологічної терапії.

Зеленський відвідав Київський центр соціально-психологічної реабілітації дитини / Фото: https://www.president.gov.ua

«Для них це театротерапія, можливість знайти себе, реалізувати себе й послужити іншим. За допомогою театротерапії ми намагаємося впливати на суспільство та формувати суспільну думку», – сказав він.

Глава держави також ознайомився з молодіжним спортивним клубом центру. На його базі працює декілька секцій. Один з вихованців клубу став чемпіоном світу з кікбоксингу й нині тренує своїх учнів.

Крім того, Президент оглянув Центр матері і дитини «Отчого дому», де проходять реабілітацію постраждалі від домашнього насилля.

Зеленський побував у квартирі, де проживають діти, які готуються до усиновлення, і де створені умови, максимально наближені до домашніх. Діти показали главі держави свої кімнати.

У свою чергу Корнійко розповів, що за 24 роки діяльності «Отчого дому» через нього пройшли 3284 вихованці.

Він подякував главі держави за закони, які спрощують процедуру усиновлення, та розповів про вихованців центру, які знайшли своє щастя у родинах.

«Наші діти вчаться радіти життю. Ми хочемо, щоб було краще жити іншим», – зауважив Корнійко.

Діти отримали в подарунок іграшки, солодощі та мінібасейн. Президент натомість одержав від вихованців центру свічки, які вони зробили власноруч.

«Отчий дім» за 24 роки роботи розвинувся в цілісну систему програм та проектів, що допомагають у комплексному вирішенні соціальних проблем. Основні напрямки роботи центру – захист права дитини на сім’ю, зміцнення соціально вразливих сімей, підтримка молоді з числа дітей-сиріт, додаткова освіта та розвиток, а також суспільно-правова діяльність.

Нині на території «Отчого дому» проживають 95 вихованців.