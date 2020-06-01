Зеленський: День захисту дітей – це не тільки 1 червня

Фундаментальним правом кожної дитини, яке ми повинні забезпечувати та захищати, є право на щасливе дитинство.

На цьому наголосив у Facebook Президент Володимир Зеленський.

“Я вважаю, що фундаментальним правом кожної дитини, яке ми повинні забезпечувати та захищати, є право на щасливе дитинство. Адже це – не тільки про дитячу освіту та здоров’я, безпеку та розвиток, дозвілля та відпочинок. Це й радісні дитячі очі. Це дитяча усмішка. Це приємні спогади про найкращий період життя”, - написав він.

У цьому контексті Президент закликав українців бути для дітей супергероями. На його переконання, для цього не обов’язково потрібне вміння літати чи проходити крізь стіни.

“Нашою суперсилою можуть бути порядність і чесність, повага та толерантність, добрі слова та гарні справи. Знаходьте якомога більше часу для дітей. Здійснюйте їхні мрії. Інколи це так просто. Вислухайте їх. Інколи це так потрібно. Просто міцно обійміть їх і скажіть: «Я тебе люблю». Інколи це найважливіше”, - вважає Зеленський.

Він констатував, що сьогодні, на жаль, є багато дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей з особливими освітніми потребами.

“Держава має бути для них джерелом турботи та піклування. Україна має бути для них захисником і добродієм”, - наголосив Президент.

Він окремо подякував усім, хто працює з дітьми, - освітянам та соціальним працівникам, дитячим лікарям, правозахисникам та психологам, а також благодійникам та меценатам, дитячим художникам, письменникам, музикантам, аніматорам і багатьом іншим.

“Я впевнений, що День захисту дітей – це не тільки 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя. І давайте пам’ятати, що чужих дітей не буває”, - закликав Зеленський.