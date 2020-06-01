В Україні стартував онлайн-марафон до Дня захисту дітей

Першого червня онлайн-концертом розпочався тижневий марафон до Дня захисту дітей.

Про це повідомляють організатори.

«З 1 до 7 червня 2020 року пройде онлайн-марафон до Дня захисту дітей, організований проєктом Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні» спільно з Міністерством соціальної політики України», - ідеться в повідомленні.

Марафон стартував 1 червня о 12:00 з онлайн концерту за участі Наталі Могилевської, Злати Огнєвіч, Сергія Асафатова, гурту "B&B project", Романа Тельпа, Ірини Риженко. Ведуча концерту – Уляна Пчолкіна.

Концерт та заходи марафону доступні на сторінках Social Rights UA, Міністерства соціальної політики України, а також на Youtube каналах https://bit.ly/3et4CJv та https://bit.ly/2XdgIkd.

Як зазначається, у програмі заходів

1 червня: 12.00 – початок онлайн-концерту до Дня захисту дітей; 14:00 – майстер-клас: Як навчитись якісно фотографувати та обробляти фото за допомогою смартфону; 15:00 – презентація спеціально розроблених інфографік "Права дітей та підлітків на працю";

2 червня:12:00 – майстер-клас: Як дитині навчитись смачно готувати; 15:00 – презентація спеціально розроблених інфографік "Права дітей на соціальний, правовий та економічний захист";

3 червня: 12:00 – майстер-клас: Як навчитись швидко читати – базові основні лайфхаки; 15:00 – презентація спеціально розроблених інфографік "Право осіб з інвалідністю на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства";

4 червня: 12:00 – майстер-клас: Як стати кіноактором/кіноакторкою – основні поради та лайфхаки; 15:00 – презентація спеціально розроблених інфографік "Право на рівні можливості та рівне ставлення у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі"; 17:00 – презентація української версії буклету «Права дітей очима дітей»;

5 червня: 12:00 – майстер-клас: Як навчитись знімати та монтувати відеоролики на телефоні;

15:00 – презентація спеціально розроблених інфографік "Право на захист від бідності та соціального відчуження"; 17:00 – презентація звіту членкині Європейського комітету з соціальних прав Іфи Нолан «Захист дітей від бідності: роль прав у Раді Європи»;

6 червня: 12:00 – майстер-клас: Як заробити перші кошти/урок фінансової грамотності для дітей;

7 червня: 12:00 – майстер-клас: Як стати театральним актором/акторкою.