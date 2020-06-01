Кожна дитина має бути щасливою, і дорослі мусять сприяти цьому - глава МКІП

Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко вважає, що дорослі у цей непростий для країни час показують дітям гідний приклад того, як можна подолати перешкоди.

Про це вона сказала у відеозверненні з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, оприлюдненому на Тelegram- каналі.

“Діти — наш найдорожчий скарб, радість, наше натхнення і наше майбутнє. Існує дві дуже важливі речі, які кожний з нас має усвідомити: незалежно від обставин, кожна дитина має бути щаслива, а дорослі повинні сприяти цьому. Цей рік є непростим для всіх для нас, але пристосувавшись до умов, які диктує життя, ми з вами здобуваємо новий досвід, вчимось разом дисциплінувати себе та знаходити нові можливості для розвитку, тим самим показуючи гідний приклад подолання перешкод молодому поколінню”, - сказала Фоменко.

За її словами, зазвичай у цей день у світі проводиться безліч культурних подій для дітей, відкриваються освітні кампанії. Однак зміна планів у зв'язку із вимушеним карантином не має стати на заваді саморозвитку, культурному збагаченню і самоосвіті.

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Фоменко закликала українців пам'ятати, що, об'єднуючи зусилля заради дітей, ми виховуємо гідних громадян, які стануть гордістю держави.

Як повідомлялося, 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей.