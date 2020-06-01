Рада Європи і Мінсоцполітики починають тижневий онлайн марафон на захист дітей

Ради Європи і Міністерство соціальної політики України 1 червня розпочинають онлайн марафон, присвячений Міжнародному дню захисту дітей.

Акція стартує у Києві о 12 годині, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У марафоні, за яким можна слідкувати на сторінці у Facebook, організатори пропонують відео майстер-класи від популярних майстрів та митців.

Акція пройде у рамках проєкту Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні», який реалізовується спільно з Міністерством соціальної політики України.

Також під час марафону організатори представлятимуть спеціально підготовлені інфографіки про права дітей; презентацію доповіді про захист дітей від бідності Іфи Нолан, членкині Європейського комітету з соціальних прав; буклет про права, закріплені Європейською соціальною хартією, очима дитини; заключний ролик до Міжнародного дня захисту дітей.

Ознайомитися з програмою онлайн-марафону можна за посиланням.