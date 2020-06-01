Уряд схвалить 27 ініціатив щодо захисту прав дітей — Шмигаль

Уряд у Міжнародний день захисту дітей ухвалить низку ініціатив з щодо захисту прав маленьких українців.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогоднішнє засідання уряду багато у чому присвячене захисту дітей. Ми ухвалимо ряд постанов за важливими напрямками. Разом буде 27 ініціатив за напрямками посилення безпеки дітей, наприклад. Пропонується посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет”, - сказав Шмигаль.

За його словами, будуть й інші важливі рішення.

Глава уряду зазначив, що українці, захищаючи дітей, захищають своє майбутнє.

“Ми повинні зробити все, щоб виховати гідне покоління, показати їм достойний приклад та захистити від негараздів”, - сказав Прем'єр-міністр.

Фото: КМУ