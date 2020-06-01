Двома літаками повернулися із Сирії та Лівану 69 українців – МЗС
Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
«У ніч проти 31 травня з Сирії рейсом з Бейрута повернулися додому 27 українців. Серед них - 6 моряків, які застрягли на судні в порту Латакії», - зазначив дипломат.
Він додав, що ще одним рейсом з Бейрута також повернулися додому 42 українці з Лівану та наші сусіди - 2 громадян Молдови і 5 - Білорусі.
Погорельцев відзначив, що поверненню українців додому в нинішніх складних умовах пандемії коронавірусу сприяли злагоджені дії МЗС , Посольства України у Лівані, почесного Генерального консула України у Сирії та авіаперевізника.
Директор Департаменту також нагадав, що всього з початку дії карантину зовнішньополітичне відомство надало допомогу у поверненні в Україну майже чверті мільйона співвітчизників.
Станом на ранок 1 червня у світі зафіксовано 6 267 338 випадків коронавірусу, зокрема 2 847 528 осіб одужало і 373 961 померло.