Двома літаками повернулися із Сирії та Лівану 69 українців – МЗС

Двома рейсами з Бейрута в Україну з Сирії та Лівану повернулося 69 наших співвітчизників.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

«У ніч проти 31 травня з Сирії рейсом з Бейрута повернулися додому 27 українців. Серед них - 6 моряків, які застрягли на судні в порту Латакії», - зазначив дипломат.

Він додав, що ще одним рейсом з Бейрута також повернулися додому 42 українці з Лівану та наші сусіди - 2 громадян Молдови і 5 - Білорусі.

Погорельцев відзначив, що поверненню українців додому в нинішніх складних умовах пандемії коронавірусу сприяли злагоджені дії МЗС , Посольства України у Лівані, почесного Генерального консула України у Сирії та авіаперевізника.

Директор Департаменту також нагадав, що всього з початку дії карантину зовнішньополітичне відомство надало допомогу у поверненні в Україну майже чверті мільйона співвітчизників.

Станом на ранок 1 червня у світі зафіксовано 6 267 338 випадків коронавірусу, зокрема 2 847 528 осіб одужало і 373 961 померло.