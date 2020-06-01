ДБР передало до суду справу посадовця через хабар у 100 тисяч

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо одного з керівників держустанови "Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді та спорту, якого звинувачують в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє сайт ДБР.

"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно одного з керівників ДУ "Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді і спорту України. Посадовець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

"Слідством встановлено, що посадовець ДУ "Укрспортзабезпечення" одержав неправомірну вигоду в сумі 100 тисяч гривень за безперешкодне прийняття товару - одягу в суб’єкта господарювання. Крім того, чиновник гарантував відсутність з боку установи претензійно-позовної роботи за виконання договору поставки одягу", - додають в ДБР.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна.