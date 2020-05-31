Поліція та Мінсоцполітики спільно працюватимуть над посиленням захисту дітей

Рівень соціального захисту дітей був у центрі уваги робочої зустрічі представників Національної поліції та Міністерства соціальної політики.

Під час зустрічі заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич та заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов підписали документ про співпрацю між відомствами, повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

"Представники Національної поліції та Міністерства соціальної політики обговорили реалізацію плану, який розширює можливості для співпраці обох сторін. Зокрема, йшлося про врегулювання законодавства у сфері підвищення рівня соціального захисту дітей. Особливу увагу приділили питанням стосовно захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або проти яких були скоєні злочини", - йдеться у повідомленні.

За словами Фацевича, моніторинг стану захисту прав дітей свідчить про необхідність посилення безпекового середовища для малечі.

«Захист дітей є нашим найголовнішим обов'язком. Сьогодні ми об’єднуємо зусилля Національної поліції України та Міністерства соціальної політики задля створення безпечного середовища для них. Від ефективності наших дій залежить їхнє здоров’я та життя», – зазначив Фацевич.

Він додав, що організація більш безпечних і комфортних умов для життя дітей є спільною відповідальністю місцевих органів виконавчої влади й самоврядування та територіальних підрозділів поліції.

Також планом передбачено спільне навчання та підвищення кваліфікації уповноважених працівників Національної поліції та Міністерства соціальної політики у сфері безпеки та соціального захисту дітей.

Фото: Національна поліція