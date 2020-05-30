Продаж продуктів харчування у поїздах заборонений - УЗ

У поїздах наразі заборонений продаж продуктів харчування, вода у пляшках дозволена для продажу лише у нічних потягах.

Про це нагадав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик у Facebook.

“Щодо харчування. Тут керуємось рекомендаціями МОЗ — у поїздах начасі заборонений продаж продуктів харчування. У нічних - провідники зможуть запропонувати лише воду у пляшках. Прошу пасажирів звернути на це увагу”, - написав він.

Юрик також повідомив, що вже відкрито продаж квитків на поїзди у західному напрямку.

“Ми точково отримали дозвіл регіональних комісій. Щоправда, туди рух стартує не з 1 червня, а з 4 червня. Слідкуйте за офіційними повідомленнями та бережіть себе!” - додав очільник Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, швидкісні потяги готові розпочати рух, відновлення пасажирських залізничних перевезень розпочнеться з 1 червня, з 4 червня розпочнеться рух у західному регіоні.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

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З 11 травня в Україні розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення. Другий етап пом’якшення карантинних заходів має розпочатися 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Відповідно до графіка відновлення роботи транспорту в Україні, опублікованого міністром інфраструктури, з 1 червня буде поновлено залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня поновиться авіаційне сполучення.