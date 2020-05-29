Будівництво доріг: СБУ викрила зловживання на 500 мільйонів

Служба безпеки України викрила зловживання на понад 500 мільйонів гривень під час будівництва у 2018-2019 роках доріг загального користування державного значення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За версією слідства, для перемоги у публічних закупівлях менеджмент низки великих дорожньо-будівельних компаній використовував підроблені документи про нібито належну якість будматеріалів. Унаслідок чого під час виконання дорожніх робіт комерсанти використали дешевші асфальтобетонні суміші неналежної якості. Це суперечило умовам укладених підрядниками договорів з підрозділами Укравтодору”, - йдеться у повідомленні.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці проводять обшуки у 9 регіонах в офісах дорожньо-будівельних компаній.

Тривають слідчі дії.

Фото: прессцентр СБУ