Будівництво доріг: СБУ викрила зловживання на 500 мільйонів
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Укрінформ
Служба безпеки України викрила зловживання на понад 500 мільйонів гривень під час будівництва у 2018-2019 роках доріг загального користування державного значення.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“За версією слідства, для перемоги у публічних закупівлях менеджмент низки великих дорожньо-будівельних компаній використовував підроблені документи про нібито належну якість будматеріалів. Унаслідок чого під час виконання дорожніх робіт комерсанти використали дешевші асфальтобетонні суміші неналежної якості. Це суперечило умовам укладених підрядниками договорів з підрозділами Укравтодору”, - йдеться у повідомленні.
Наразі у межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці проводять обшуки у 9 регіонах в офісах дорожньо-будівельних компаній.
Тривають слідчі дії.
Фото: прессцентр СБУ