Двох співробітників спецслужб РФ підозрюють у підбурюванні українців до держзради

Двоє громадян Російської Федерації - офіцер 3-го оперативного відділу 316-го Розвідувального Центру Головного управління Генерального штабу ЗС РФ та співробітник ФСБ РФ підозрюються у підбурюванні громадян України до вчинення державної зради.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“За процесуального керівництва Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора на підставі зібраних доказів двом громадянам Російської Федерації - офіцеру 3-го оперативного відділу 316-го Розвідувального Центру Головного управління Генерального штабу ЗС РФ та співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у підбурюванні громадян України до вчинення державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, співробітники спецслужб РФ у 2016-2019 роках залучили до конфіденційного співробітництва двох громадян України з метою збору відомостей військового характеру щодо Збройних Сил України для проведення діяльності на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості і обороноздатності України.

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Встановлені факти вербування громадян України співробітниками спецслужб РФ свідчать про продовження ведення країною-агресором підривної діяльності проти України.

Максимальне покарання за цими статтями передбачено у виді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.