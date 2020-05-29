ВАКС призначив ексдепутату Білоцерківцю 31,5 тисячі застави

ВАКС призначив розгляд по суті у справі щодо обвинувачення колишнього народного депутата на 5 червня.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

«У Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП Віталія Кравця відбулось підготовче судове засідання у справі про обвинувачення народного депутата України VIII скликання у поданні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції». За результатами підготовчого суду призначив вказану справу до розгляду по суті на 12:00 год. 5 червня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як уточнюється, на засіданні колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП щодо застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у сумі 31,5 тис. гривень.

У САП нагадали, що ексдепутат не вніс у декларації за 2016 – 2017 роки об’єкти нерухомості у столиці вартістю 3,8 млн гривень, які перебували у власності та користуванні членів сім’ї.

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Як повідомлялося, 15 жовтня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру у недостовірному декларуванні колишньому народному депутату і раднику мера Києва Віталія Кличка Дмитру Білоцерківцю.

Слідство встановило, що ексдепутат не вніс у декларації за 2016 – 2017 роки об’єкти нерухомості у столиці вартістю 3,8 млн гривень, які перебували у власності та користуванні членів сім’ї.