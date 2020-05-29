Шмигаль і Єрмак обговорили з правозахисниками протидію домашньому насильству

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом з дружиною Глави держави Оленою Зеленською, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили з правозахисними організаціями запобігання та посилення протидії домашньому насильству.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента.

Зазначається, що в обговоренні взяли участь також міністр соціальної політики Марина Лазебна та уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Під час обговорення координатори громадських організацій зауважили, що ситуація з пандемією COVID-19 та оголошеним у країні карантином загострила проблеми та виявила прогалини в системі протидії домашньому насильству. Лише за перший квартал 2020 року надійшло близько 47 тис. звернень від громадян щодо випадків домашнього насильства, що майже на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року», - йдеться у повідомленні.

Правозахисники наголосили, що в Україні вже ухвалено Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який відповідає міжнародним стандартам, але наразі є необхідність посилити його іншими нормативно-правовими документами та забезпечити їхнє виконання.

Також повідомляється, що зростання кількості випадків домашнього насильства стало передумовою для підготовки проєкту Указу Президента України «Про невідкладні заходи із захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі».

В Офісі Президента звертають увагу, що серед головних напрямів, на яких зосереджено увагу в проєкті указу, – заходи для запобігання та мінімізації домашнього насильства, розбудова системи сервісів та притулків для постраждалих осіб, проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань неприпустимості насильницької моделі стосунків, невідворотність покарання за насильство та надання максимальної підтримки й допомоги постраждалим особам, забезпечення особливої опіки та захисту для людей похилого віку, дітей і недієздатних осіб.

«Створення спеціалізованих служб надання допомоги та захисту постраждалим – першочергове завдання, яке має бути пріоритетом на всіх рівнях державної влади, і особливо – на місцевому. За нормами на 10 тисяч населення має бути одне місце у притулку, але маємо сумну статистику: в Україні лише дев’ять шелтерів і 16 кризових кімнат.Цей указ закріпить тему протидії насильству як пріоритет політики України та має стати гарантією послідовного втілення комплексних заходів на місцях. До цього процесу мають бути залучені всі гілки влади», – наголосила Олена Зеленська.

Керівник Офісу Президента Єрмак зауважив, що норми профільного закону й підзаконних актів мають запрацювати як єдиний і злагоджений механізм на всіх рівнях – центральному, регіональному та місцевому.

«Важливо не тільки реагувати постфактум, необхідно на державному рівні займатися його профілактикою. Очевидно має бути державна програма протидії домашньому насильству, під яку необхідно підвести відповідну законодавчу базу. Має бути організована робота психологів і інших відповідних служб. Виводити проблему домашнього насильства на державний рівень – критично необхідно», - переконаний Прем’єр-міністр.

Шмигаль також нагадав, що при Кабінеті міністрів працює урядова гаряча лінія 1547, куди можуть звертатися жертви домашнього насильства, щоб отримати допомогу.

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На прохання Єрмака учасники робочої зустрічі протягом двох днів підготують пропозиції до проєкту указу Президента України з урахуванням висловлених зауважень та рекомендацій.

У зустрічі взяли участь представники українських та міжнародних організацій, які опікуються питанням запобігання та протидії домашньому насильству: Фонду народонаселення ООН, «Ла Страда – Україна», Української Гельсінської спілки з прав людини, Української фундації громадського здоров’я, Центру «Жіночі перспективи», ГО «Країна гідних людей», СУВІАТО тощо.

Робоча зустріч проведена за дорученням Президента України.

Фото: ОП