Рада Європи і Мінсоцполітики проведуть тижневий онлайн-марафон на захист дітей

Рада Європи і Міністерство соціальної політики України 1 червня розпочнуть онлайн-марафон, присвячений Міжнародному дню захисту дітей.

Акцію анонсував Офіс Ради Європи в Україні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Захід стартує 1 червня у Києві о 12 годині у форматі онлайн-концерту. У марафоні, який триватиме упродовж тижня, візьмуть участь відомі митці, музиканти, майстри.

Акція пройде у рамках проєкту Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні», який реалізовується спільно з Міністерством соціальної політики України.

Упродовж тижня усім, хто завітає на сторінку проєкту у Facebook, організатори пропонують відеомайстер-класи від популярних майстрів та митців; спеціально підготовлені інфографіки про права дітей; презентацію доповіді про захист дітей від бідності члена Європейського комітету з соціальних прав Іфи Нолан; презентацію буклету про права, закріплені Європейською соціальною хартією, очима дитини; заключний ролик до Міжнародного дня захисту дітей.

Ознайомитися з програмою онлайн-марафону можна за посиланням: https://rm.coe.int/agenda-ukr-chidren-s-right-week/16809e8356