Упродовж 2020 року МОЗ ухвалив рішення про лікування за кордоном 316 українців

Із початку 2020 року спеціалізованою комісією Міністерства охорони здоров'я України ухвалено рішення про фінансування лікування за кордоном 316 громадян.

Про це розповіла заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом із початку 2020 року комісією МОЗ з питань направлення на лікування за кордон було ухвалено рішення щодо здійснення фінансування 316 громадян, які отримують можливість високоспеціалізованої медичної допомоги за межами України", - зазначила вона.

За її словами, на останньому засіданні комісії, 26 травня, відповідні рішення щодо лікування за кордоном було ухвалено щодо 5 осіб, які потребують трансплантації серця.

Микичак пояснила, що для лікування за кордон направляють громадян з патологіями, що поки не лікуються в Україні, а саме - онкогематологічного профілю, нейрохірургії, кардіохірургії.

"Ми постійно перебуваємо в контакті з клініками, які лікують українських громадян, і в кожному конкретному випадку узгоджуємо можливості в даний час, у період коронавірусної інфекції, скерування наших пацієнтів у ті чи інші закордонні клініки, з якими Україна має оформленні стосунки", - підкреслила заступник міністра.